Términos de búsqueda

  • Informe sin esfuerzo Informe sin esfuerzo Informe sin esfuerzo

    Signage Solutions Pantalla D-Line

    43BDL4050D/00

    Informe sin esfuerzo

    Muestre lo que desea claramente con una potente pantalla FHD profesional D-Line. Esta solución con capacidad de respuesta ofrece una excelente calidad de imagen, un control simple y una conectividad confiable. Incluso en áreas de difícil conexión.

    Signage Solutions Pantalla D-Line

    Productos similares

    Ver todos los Serie Línea D

    Informe sin esfuerzo

    Pantalla inteligente y potente disponible de forma ininterrumpida.

    • 43"
    • Con tecnología Android
    • 450 cd/m²
    CMND & Control. Uso, monitor, mantenimiento

    CMND & Control. Uso, monitor, mantenimiento

    Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.

    FailOver. Tu pantalla jamás se quedará en blanco

    FailOver. Tu pantalla jamás se quedará en blanco

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tienes que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que lo que muestras nunca se detenga.

    Explorador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

    Explorador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

    Procesador SoC Android. Aplicaciones nativas y web

    Controle la pantalla mediante conexión a Internet. Las pantallas profesionales de Philips con Android están optimizadas para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Un nuevo sistema operativo Android garantiza que el software se mantenga seguro y con las especificaciones más recientes durante más tiempo.

    CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota

    Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

    Ranura para mPCIe integrada para un módulo opcional 4G/LTE

    Conecta módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.

    Prueba de reproducción para contenido de Android. Sepa qué se está reproduciendo

    Asegúrese de que su pantalla profesional de Philips con Android muestra el contenido correcto, incluso cuando no está presente. Cuando reproduzca contenido a través del reproductor multimedia integrado, puede configurar la pantalla para que realice capturas de pantalla automáticas a intervalos regulares. Las capturas de pantalla se almacenan en la memoria interna de la pantalla y puede elegir recibirlas por correo electrónico.

    Memoria interna. Cargue contenido para una reproducción instantánea

    Guarde y reproduzca contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional de Philips tiene una memoria interna que permite cargar medios en la pantalla para una ofrecer una reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como caché para la transmisión en línea.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      108.0  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      42.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920x1080p
      Tamaño del píxel
      0,49 x 0,49 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Colores de la pantalla
      16,77 millones
      Relación de contraste (típica)
      1100:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      12  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Sistema operativo
      Android 4.4.4

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 2,0
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • micro SD
      • micro USB
      Salida de video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Control externo
      • RJ45
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal
      • Vertical
      Matriz en mosaico
      Hasta 15 x 15
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, brillo bajo
      Control del teclado
      • Oculto
      • Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • Bucle transversal IR
      • DisplayPort
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Otra conveniencia
      • Manijas de transporte
      • Sensor G
      Red controlable
      • RJ45
      • RS232
      • Un cable (HDMI-CEC)
      • HDMI (un cable)
      Memoria
      eMMC de 16 GB

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      59  W
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formatos de video
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      965,00 mm  mm
      Peso del producto
      10,70  kg
      Altura establecida
      559,30  mm
      Profundidad establecida
      45,50  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      37,99  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      22.02  pulgadas
      Montaje en pared
      400 x 400 mm, M6
      Ancho del bisel
      9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
      Peso del producto (libras)
      23,59  lb

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      Audio de reproducción USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Reproductor interno

      CPU
      Corteza de núcleo cuádruple A9 a 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 núcleo cuádruple 533 MHz
      Memoria
      DDR3 de 2 GB
      Almacenamiento
      16 GB de EMMC

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Control remoto
      • Baterías para control remoto
      • Guía de inicio rápido
      • Cable RS232
      • Cable de alimentación de CA
      Accesorios incluidos
      • Kit de alineación de bordes (1): 2 piezas
      • Kit de alineación de bordes (2): 1 pieza
      • Cable RS232 en conexión tipo Daisy
      • Guía del logotipo
      • Tornillo de ajuste manual (x8)
      Soporte
      Soporte universal (tamaño grande) (opcional)

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Español
      • Polaco
      • Turco
      • Ruso
      • Italiano
      • Chino simplificado
      • Chino tradicional
      • Árabe
      • Japonés
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • FCC, clase B
      • UL/cUL
      • CCC
      • Marca C
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Control remoto
    • Baterías para control remoto
    • Guía de inicio rápido
    • Cable RS232
    • Cable de corriente alterna
    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    Descubre

    My Philips

    Regístrate para disfrutar de
    ventajas exclusivas

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.