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  • El televisor ideal para la habitación El televisor ideal para la habitación El televisor ideal para la habitación

    Televisor LED profesional

    19HFL4010W/12

    El televisor ideal para la habitación

    Este exclusivo televisor para hospitales es ideal para instalarlo junto a la cama del paciente. Diseñado para que encaje a la perfección en los entornos de cuidado de la salud, no molesta a otros pacientes y optimiza la comodidad mediante una experiencia de visualización privada

    Más información

    Este producto ya no está disponible

    Televisor LED profesional

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    El televisor ideal para la habitación

    Increíble funcionalidad para los pacientes

    • HeartLine 19"
    • LED
    • DVB-T2/T/C e IPTV
    SmartInstall para una instalación y mantenimiento remoto sencillo

    SmartInstall para una instalación y mantenimiento remoto sencillo

    SmartInstall te permite instalar y realizar el mantenimiento de tu televisor sin esfuerzo. Con una herramienta Web fácil de utilizar, ahora puedes configurar e instalar tu televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrarás tiempo y te asegurarás de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

    SmartInfo para disponer de páginas de información de cuidado de la salud interactivas

    SmartInfo para disponer de páginas de información de cuidado de la salud interactivas

    SmartInfo te permite proporcionar fácilmente información sanitaria o del hospital a los pacientes. Los pacientes tendrán acceso a esta página web interactiva del hospital incluso cuando el televisor no esté conectado a la intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente y mantener informados a tus pacientes de forma sencilla con toda la información más reciente.

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

    Televisor LED para imágenes con un contraste increíble

    Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.

    Estética blanca para el entorno de cuidado de la salud

    Diseño blanco con esquinas redondeadas para ofrecer un aspecto más agradable en entornos de cuidado de la salud.

    Botones táctiles iluminados en la parte frontal con detección de proximidad

    El innovador televisor de cabecera cuenta con un panel de control táctil inteligente en la parte inferior para personalizar la experiencia del usuario. Los botones de control iluminados permiten una navegación sencilla en la oscuridad. La superficie plana y el bloqueo del teclado permiten limpiarlo fácilmente.

    La fuente de alimentación con certificación médica garantiza la seguridad con bajas emisiones

    Seguridad básica, rendimiento esencial y fiabilidad son requisitos esenciales en un entorno clínico profesional. Al contrario que los televisores estándar, HeartLine de Philips utiliza fuentes de alimentación con certificación médica para cumplir estos requisitos. Cumplen con la normativa EN/IEC 60601-1 para garantizar la seguridad básica y el rendimiento esencial. Además, también cumplen con la normativa colateral EN/IEC 60601-1-2 de pruebas y compatibilidad electromagnéticas médicas. Muchos países, hospitales y clínicas imponen el cumplimiento de estas normativas como requisito.

    Conexión para audífonos aislada galvánicamente

    La conexión para audífonos está aislada galvánicamente para garantizar la conexión más segura entre los audífonos del paciente y el televisor HeartLine de Philips. El aislamiento galvánico es necesario para garantizar una separación a prueba de fallos entre el conector para audífonos y el entorno eléctrico cerca de la cama del paciente.

    Cubierta antimicrobioana que inhibe activamente el crecimiento de bacterias

    Los gérmenes se han convertido en un problema creciente en los hospitales y entornos clínicos de todo el mundo, ya que pueden provocar infecciones con riesgo de mortalidad. Los televisores HeartLine de Philips afrontan este reto utilizando un aditivo antimicrobiano que cumple con JIS Z2801 en el material de su cubierta, convirtiéndolo en una parte integral de la cubierta de la pantalla. Ahora tu bienestar y el de tus pacientes está garantizado mediante este revestimiento protector que impide el crecimiento de los microorganismos más comunes, como "Staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" y "Klebsiella (neumonía)".

    Aplicaciones de Smart TV con muchos servicios especializados para hoteles

    Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de una gama creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para el uso en el sector de la hotelería y ofrece varias ventajas adicionales, como la garantía de que se eliminará de forma segura la información de los huéspedes después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán tu negocio.

    Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos

    El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

    Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

    Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

    Bajo consumo de energía

    Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Relación de aspecto
      16:9
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      19  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      47  cm
      Pantalla
      TV LED HD
      Resolución de pantalla
      1366 x 768 p
      Brillo
      200  cd/m²
      Mejora de la imagen
      • Perfect Motion Rate de 200 Hz
      • Pixel Plus HD
      Ángulo de visión
      170º (H) / 160º (V)

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      DVB-T/T2/C
      TV analógico
      PAL
      Reproducción de IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Características

      Facilidad de uso
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      Control local
      Control táctil capacitivo

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Limitación de volumen
      • Bloqueo mediante control local
      Modo de prisión
      • Modo de seguridad alta
      • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
      Temporizador
      • Temporizador
      • Alarma del despertador
      • Despertador en un canal
      • Sonidos del despertador
      Activar el control
      • Canal
      • Opción
      • Formato de imagen
      • Volumen
      Antirrobo
      Seguro Kensington
      Control de potencia
      • Encendido automático
      • Inicio rápido/ecológico
      • WoLAN
      Aplicaciones
      • AppControl
      • Aplicaciones basadas en la nube
      Su marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de bienvenida
      • Fondo personalizado para SmartTV
      • Mensaje de bienvenida
      • Panel personalizable (HTML)
      • Sistema de IPTV
      Reloj
      • Reloj en modo de espera
      • Reloj en pantalla
      • Reloj externo opcional
      SmartInfo
      • Explorador HTML5
      • Plantillas interactivas
      • Imágenes en una secuencia de dispositivas
      Clonación y actualización del firmware
      • Clonación inicial al instante
      • Por USB/RF/IP
      CMND & Control
      • Editor de canales sin conexión
      • Editor de ajustes sin conexión
      • Estado del televisor en tiempo real (IP)
      • Gestión remota mediante IP/RF
      • CMND&Crear
      • Gestión de televisores en grupo
      Control
      • Bloqueo de actualización automática de canal
      • Protocolo Serial Xpress
      • API JSON de control de TV -JAPIT
      DRM interactivo
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Canales
      Lista combinada

    • Funciones de atención médica

      Control
      • Botones de control táctiles iluminados
      • Control remoto múltiple
      • Compatible con control remoto para el sector del cuidado de la salud
      • Compatible con sistema de llamada a enfermeras
      Comodidad
      • Salida de audífonos
      • Sensor de proximidad
      • Función de bloqueo de limpieza
      • Silenciamiento independiente del altavoz principal
      • Mango de sujeción del televisor
      Seguridad
      • IEC/EN60601-1
      • Ignición retardada
      • Salida de audífonos con aislamiento galvánico
      • Aislamiento doble clase II
      Higiénico
      • Cubierta antimicrobiana JISZ2801
      • Diseño de cubierta posterior suave
      EMC
      IEC/EN60601-1-2

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contenedores: AVI, MKV
      • 3 GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolución de video en USB suplementaria
      hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
      Conexiones multimedia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      5 (2 x 2,5)  W
      Salida de altavoz para baño
      1,5 W mono 8 ohmios
      Altavoces
      • 2,0
      • Activación frontal
      Funciones de sonido
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Graves dinámicos
      • Dolby MS10

    • Potencia eléctrica

      Temperatura ambiente
      0° C a 40° C
      Entrada
      12 V de CC
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5W
      Alimentación externa
      • 50 a 60 Hz
      • 100-240 V de CA
      • Cable de CC de 3.5 m XXL
      • Certificaciones médicas IEC/EN60601-1
      Clase de etiqueta energética
      A+
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      13  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo ecológico
      Consumo anual de energía
      19  kW·h

    • Accesorios

      Incluidas
      • Adaptador de alimentación de CC
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      Opcional
      • Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
      • Control remoto de configuración 22AV9573A
      • Reloj externo 22AV1120C/00

    • Lado de conectividad

      HDMI2
      HDMI 1.4
      Salida de auriculares
      Miniconector
      USB1
      USB 2.0

    • Conectividad posterior

      Salida de altavoz para baño
      Miniconector
      Control externo
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida de infrarrojos
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo botón
      • Modo de espera del sistema
      • Transmisión mediante control remoto
      • control de audio del sistema
      LAN
      Encendido en LAN
      HDMI
      ARC (todos los puertos)
      USB
      Modo de "solo puerto de carga"

    • Diseño

      Color
      Blanco

    • Dimensiones

      Peso del producto
      2,4  kg
      Compatible con montaje en pared
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Dimensiones del equipo (sin mango)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  mm
      Peso del producto (con mango)
      2,6  kg

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Baterías para control remoto
    • Control remoto
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para mesa
    Badge-D2C

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    • Control remoto no incluido. Se requiere un control remoto opcional durante la instalación del televisor. Puede que algunas funciones no estén disponibles sin el control remoto opcional.
    • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
    • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

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