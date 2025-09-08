El sistema Philips Lumea no emite pulsos de luz

Si el sistema Lumea no emite pulsos de luz, puede deberse a uno de los siguientes motivos:
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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SC1992/00.
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