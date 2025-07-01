Hay un piloto en mi cafetera espresso Philips que no se apaga

El piloto de Wi-Fi está apagado

- La cafetera no está conectada a la red Wi-Fi doméstica (aún no se ha realizado la configuración inicial de la red Wi-Fi).

- La conexión Wi-Fi de la máquina está desactivada.

- La conexión Wi-Fi doméstica no funciona correctamente.

- La conexión a la red Wi-Fi doméstica se ha perdido, por ejemplo, porque el router ha cambiado o porque se ha cambiado el nombre o la contraseña de la red.

- La distancia entre la cafetera y el router es demasiado grande.



El piloto de Wi-Fi está encendido

- La configuración Wi-Fi se ha completado correctamente y la cafetera está conectada a la red Wi-Fi doméstica.



El piloto de Wi-Fi permanece encendido tras apagar la cafetera

- Para activar la recepción de actualizaciones, el módulo Wi-Fi debe estar disponible, por lo que la luz de Wi-Fi debe permanecer encendida.



El piloto de Wi-Fi parpadea

- La cafetera está en modo de configuración durante el proceso de configuración de Wi-Fi. Los botones de la cafetera están inactivos.

- En caso de que la cafetera ya estuviera conectada, el piloto parpadeará para indicar que la cafetera se está volviendo a conectar a la red Wi-Fi doméstica.

- En caso de que la cafetera esté conectada a la red Wi-Fi, el piloto parpadeará lentamente para indicar que la cafetera está actualizando el firmware. Esta actualización puede tardar varios minutos y, durante este tiempo, no se puede utilizar la cafetera.