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Hay un piloto en mi cafetera espresso Philips que no se apaga

Si la cafetera espresso Philips muestra un piloto de advertencia y no se apaga, consulte la imagen siguiente para encontrar las soluciones.

Hay un piloto en mi cafetera espresso Philips que no se apaga

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP2231/42 .

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