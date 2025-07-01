Hay un piloto en mi cafetera espresso Philips que no se apaga

Si la cafetera espresso Philips muestra un piloto de advertencia y no se apaga, consulte la imagen siguiente para encontrar las soluciones.
Si este piloto de advertencia está encendido, indica que el depósito de agua está casi vacío o no está en su lugar.
Para solucionarlo, extraiga el depósito de agua y llénelo hasta la indicación MAX. Asegúrese de empujar el depósito de agua lo suficiente hacia el interior de la cafetera hasta que el piloto apague.
Si este piloto de advertencia está encendido, indica que el compartimento de café molido está lleno y se debe vaciar.
Para solucionarlo, asegúrese de que la cafetera está encendida mientras vacía el compartimento de café molido. Retire la bandeja de goteo y vacíe el compartimento de café molido. Vuelva a colocarlo todo en la cafetera.
Si este piloto de advertencia está encendido, indica que el compartimento de café molido o la bandeja de goteo no se han colocado correctamente o que la puerta de mantenimiento está abierta.
Para solucionarlo, vuelva a colocar el compartimento de café molido y la bandeja de goteo, y asegúrese de que están en la posición correcta. Extraiga el depósito de agua y asegúrese de que la puerta de mantenimiento está cerrada.
Si este piloto de advertencia está encendido, indica que el sistema de preparación no está colocado, no se ha colocado correctamente o está bloqueado.
Para solucionarlo, siga las instrucciones que se indican a continuación:
1. Apague la cafetera por completo.
2. Extraiga el depósito de agua y abra la puerta de mantenimiento.
3. Extraiga el sistema de preparación y enjuáguelo bajo el grifo. Vuelva a colocarlo en la cafetera hasta que encaje en su sitio con un clic.
4. Cierre la puerta de mantenimiento y vuelva a colocar el depósito de agua.
5. Encienda la cafetera.
Nota: Si encuentra café molido seco en el compartimento de café molido, el sistema de preparación se ha llenado en exceso de café molido y lo ha dispensado. Si usa café molido previamente, utilice una cucharada colmada de café molido y retire el exceso de la parte superior.
Si este piloto de advertencia está encendido, indica que hay aire atrapado en el interior de la cafetera. Para liberar el aire de la cafetera, siga las instrucciones que se indican a continuación:
1. Llene el depósito con agua.
2. Coloque una taza debajo del espumador de leche clásico y pulse el botón de inicio/parada que parpadea. Tenga en cuenta que la cafetera empezará a dispensar agua caliente para eliminar el aire.
Si esto no resuelve el problema, siga estos pasos:
1. Apague la cafetera.
2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro AquaClean del depósito de agua (si está colocado).
3. Llénelo de agua limpia y vuelva a colocarlo.
4. Vuelva a encender la cafetera y deje que se caliente.
5. Seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
6. Si esto funciona, vuelva a colocar el filtro AquaClean y dispense de nuevo dos o tres tazas de agua caliente.
Si este piloto de advertencia parpadea en naranja, es necesario colocar o sustituir el filtro de agua AquaClean y activarlo. Una vez instalado y en funcionamiento, la luz se iluminará en azul.
Si todos los pilotos de advertencia parpadean, indica que debe restablecer la cafetera. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:
1. Apague la cafetera y desenchúfela.
2. Extraiga el filtro de agua AquaClean del depósito de agua (si lo hubiera).
3. Llene el depósito de agua con agua y vuelva a colocarlo.
4. Abra la tapa del compartimento de café molido previamente para comprobar si está obstruido con café molido. Límpielo con el extremo del mango de la cuchara en caso de que esté bloqueado.
5. Vuelva a enchufar la cafetera y enciéndala.
6. Seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente.
Nota: Si los pilotos siguen parpadeando, puede que la cafetera se haya sobrecalentado. Apague la cafetera, espere 30 minutos y vuelva a encenderla. Si los pilotos siguen parpadeando, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.
El piloto de Wi-Fi está apagado
- La cafetera no está conectada a la red Wi-Fi doméstica (aún no se ha realizado la configuración inicial de la red Wi-Fi).
- La conexión Wi-Fi de la máquina está desactivada.
- La conexión Wi-Fi doméstica no funciona correctamente.
- La conexión a la red Wi-Fi doméstica se ha perdido, por ejemplo, porque el router ha cambiado o porque se ha cambiado el nombre o la contraseña de la red.
- La distancia entre la cafetera y el router es demasiado grande.
El piloto de Wi-Fi está encendido
- La configuración Wi-Fi se ha completado correctamente y la cafetera está conectada a la red Wi-Fi doméstica.
El piloto de Wi-Fi permanece encendido tras apagar la cafetera
- Para activar la recepción de actualizaciones, el módulo Wi-Fi debe estar disponible, por lo que la luz de Wi-Fi debe permanecer encendida.
El piloto de Wi-Fi parpadea
- La cafetera está en modo de configuración durante el proceso de configuración de Wi-Fi. Los botones de la cafetera están inactivos.
- En caso de que la cafetera ya estuviera conectada, el piloto parpadeará para indicar que la cafetera se está volviendo a conectar a la red Wi-Fi doméstica.
- En caso de que la cafetera esté conectada a la red Wi-Fi, el piloto parpadeará lentamente para indicar que la cafetera está actualizando el firmware. Esta actualización puede tardar varios minutos y, durante este tiempo, no se puede utilizar la cafetera.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP2231/42 .
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