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Asistencia de Philips

El termómetro para baño Philips no muestra lecturas.

El termómetro para el baño Philips Avent le hace la vida más fácil. Si no muestra ninguna lectura, es posible que tenga que sustituir las pilas.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCH480/00 , SCH550/21 , SCH550/20 .

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