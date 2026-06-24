Asistencia de Philips El cepillo del aspirador Philips PowerPro no gira

Si el cepillo del aspirador Philips PowerPro no gira, podría estar sucio. Descubra cómo puede limpiar el cepillo usted mismo.

Limpie el cepillo y quítele los pelos y las pelusas. Puede limpiar el cepillo del aspirador Philips PowerPro siguiendo estos pasos: Abra la cubierta de la boquilla y retire el cepillo. Elimine los pelos y las pelusas de la boquilla. Si hay pelos enredados alrededor del cepillo, puede usar unas tijeras para cortarlos. Vuelva a colocar el cepillo en la boquilla y cierre la cubierta. Si las soluciones proporcionadas no ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros.