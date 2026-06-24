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Asistencia de Philips

El cepillo del aspirador Philips PowerPro no gira

Si el cepillo del aspirador Philips PowerPro no gira, podría estar sucio. Descubra cómo puede limpiar el cepillo usted mismo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC6162/52 .

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