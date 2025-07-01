La succión de mi extractor de leche eléctrico Philips Avent es demasiado baja

Desmonte, limpie y desinfecte todas las piezas del extractor que entren en contacto con el pecho y la leche materna antes de usarlo por primera vez y después de cada uso.

Tenga cuidado al retirar y limpiar la válvula. Si se daña, el extractor de leche no funcionará correctamente. Para limpiar la válvula, frótela suavemente entre los dedos bajo agua caliente con una pequeña cantidad de detergente líquido. No introduzca objetos en la válvula, ya que podría dañarla.

También puede revisar el conjunto del extractor. Asegúrese de que todas las piezas están conectadas de forma segura y bien selladas. Las piezas sueltas o mal instaladas reducirán el nivel de succión. Montar el extractor justo después de la desinfección, cuando aún está húmedo, puede mejorar el nivel de succión.

Si tiene más de un extractor de leche Philips Avent, asegúrese de no mezclar piezas y no usar piezas de otros fabricantes.

Para saber más sobre el montaje correcto del extractor, visite la página philips.com/support de su producto y busque "Cómo montar" o consulte el manual de usuario online.