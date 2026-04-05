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  • Mantente fresco.
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Descontinuado

Audífonos inalámbricos

TASH402LF/00

3.7
| (3) Opiniones
Mantente fresco.
Supera tus mejores marcas con estos audífonos inalámbricos deportivos supraurales resistentes al sudor. Ligeros y cómodos, ofrecen 20 horas de tiempo de reproducción con una sola carga. Las almohadillas refrescantes de los auriculares te mantienen concentrado cuando la temperatura sube.
Ver todos los beneficios

Sin importar el calor que sientas.

Mantente fresco.

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

  • Resistentes al agua y el sudor

20 horas de tiempo de reproducción

Estos audífonos ofrecen hasta 20 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes de la música sin preocupaciones dondequiera que estés.

Controladores acústicos de neodimio de 40 mm

Deja que tu lista de entrenamiento te lleve al siguiente nivel. Controladores acústicos de neodimio de 40 mm que ofrecen graves para mantenerte activo. Al ser cerrados en la parte posterior, ofrecen un excelente aislamiento pasivo de ruido. Podrás escuchar tus canciones al volumen que desees sin molestar a los demás.

Almohadillas respirables. Se desmontan para una fácil limpieza

Las almohadillas suaves y respirables están rellenas con un gel frío: no importa cuán duro trabajes, los audífonos se mantendrán fríos contra tu piel. Las almohadillas son desmontables para una fácil limpieza.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

3

Opiniones

4
3
2

05/04/2026

España

España

Excelente producto

Excelente producto, ideales para deporte ya que son ligeros y comodos.

Ventajas

Precio calidad es un plus, ligeros y perfectos para usar en deporte y hasta en oficina.

Contras

Puede ser complicado obetener los repuestos de las almoahodillas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos

15/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Muy cómodos para salir a correr.

[Employee of philipsglobal] Me los compré porque quería unos cascos cómodos para correr, que no se deshiciera la almohadilla cuando sudabas y que se escuchara bien la música en la calle. Y han resuelto mis problemas en este sentido. Las almohadillas se pueden desenganchar para lavarlas. Lo del cooling no lo he notado todavía pero en verano supongo que lo agradeceré. La carga aguanta bastantes salidas de 30min/1h a correr y muchas idas y venidas en metro. El bluetooth funciona muy bien y con distintos dispositivos. Lo que a veces da problemas es con las llamadas, no te coge a veces la voz muy bien. Te aísla mucho del ruido (sobre todo en el metro, esto es muy ventajoso). No pesan mucho, son accesibles para largos trayectos.

Ventajas

La almohadilla no se deshace con el sudor y se puede lavar.

Contras

A veces choca la diadema con la cabeza cuando estás corriendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos

26/05/2021

España

España

Comprador verificado

A los tres meses se estropeó y he tenido que devol

Se estropearon y he tenido que devolverlos porqué me comunicaron que no se podían arreglar.

Contras

Si

Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos

Esta reseña se realizó para TASH402BK Auriculares inalámbricos

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