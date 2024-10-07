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300 SeriesMouse inalámbrico

SPK7374/00

1

| (2) Opiniones

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

Este cómodo y elegante mouse para computadora portátil se ajusta perfectamente a la palma de la mano y cabe sin problemas en el bolso. Además, dispone de una función de conexión inalámbrica y un sensor óptico compatible con la mayoría de las superficies.

Ver todos los beneficios

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

  • 3 botones

  • Conexión inalámbrica de 2.4 GHz

  • Sensor óptico

Seguimiento óptico de alta definición para un control fluido

Configúralo y olvídate de la batería gracias a su larga duración

Gracias a la larga duración de la batería, no tendrás que reemplazar las baterías tan a menudo y utilizarlo tranquilamente cuando lo necesites.

Diseño inalámbrico cómodo y fácil de conectar

Diseño inalámbrico cómodo y fácil de conectar

Fácil de conectar y sin enredos, el diseño inalámbrico te hace la vida más fácil.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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de 5

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Opiniones

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07/10/2024

Peru

Peru

mouse spk 7405

no se puede apagar !!!! tenes que sacar la bateria, que dicho sea de paso es re dificil, se traba. haganse un check list antes de construir un accesorio. son de 4ta.

Esta reseña se realizó para 300 Series SPK7374 Mouse inalámbrico

Fecha de uso 2024-06-07

Esta reseña se realizó para 300 Series SPK7374 Mouse inalámbrico

Fecha de uso 2024-06-07

08/09/2022

Peru

Peru

Mouse philips SPK7374

Es uno de los peores mouse que he comprado, primero, no tiene interruptor asi que uno debe se sacar la bateria cuando ya no lo usa para que no se agote, y segundo la batería se agota en unos dias si usas baterías normales, en cambio si gastas 2 o 3 dólares por unas baterías de marca te durarán 2 semanas.... simplemente el peor no lo recomiendo

Contras

si

Esta reseña se realizó para 300 Series SPK7374 Mouse inalámbrico

Fecha de uso 2022-05-08

Esta reseña se realizó para 300 Series SPK7374 Mouse inalámbrico

Fecha de uso 2022-05-08

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