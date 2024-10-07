SPK7374/00
Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar
Este cómodo y elegante mouse para computadora portátil se ajusta perfectamente a la palma de la mano y cabe sin problemas en el bolso. Además, dispone de una función de conexión inalámbrica y un sensor óptico compatible con la mayoría de las superficies.
3 botones
Conexión inalámbrica de 2.4 GHz
Sensor óptico
Gracias a la larga duración de la batería, no tendrás que reemplazar las baterías tan a menudo y utilizarlo tranquilamente cuando lo necesites.
Fácil de conectar y sin enredos, el diseño inalámbrico te hace la vida más fácil.
1.0
de 5
2
Opiniones
mouse de 4ta
07/10/2024
Peru
mouse spk 7405
no se puede apagar !!!! tenes que sacar la bateria, que dicho sea de paso es re dificil, se traba. haganse un check list antes de construir un accesorio. son de 4ta.
Esta reseña se realizó para 300 Series SPK7374 Mouse inalámbrico
Fecha de uso 2024-06-07
Esta reseña se realizó para 300 Series SPK7374 Mouse inalámbrico
Fecha de uso 2024-06-07
mak clow
08/09/2022
Peru
Mouse philips SPK7374
Es uno de los peores mouse que he comprado, primero, no tiene interruptor asi que uno debe se sacar la bateria cuando ya no lo usa para que no se agote, y segundo la batería se agota en unos dias si usas baterías normales, en cambio si gastas 2 o 3 dólares por unas baterías de marca te durarán 2 semanas.... simplemente el peor no lo recomiendo
Contras
si
Esta reseña se realizó para 300 Series SPK7374 Mouse inalámbrico
Fecha de uso 2022-05-08
Esta reseña se realizó para 300 Series SPK7374 Mouse inalámbrico
Fecha de uso 2022-05-08