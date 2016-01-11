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Descontinuado

Philips AventVaso con boquilla

SCF755/07

3
| (19) Opiniones
Beber a sorbos, sin goteos
El nuevo vaso de entrenamiento, libre de BPA, Philips Avent incorpora una válvula, con patente pendiente, que evita los goteos. La boquilla resistente a los mordiscos y las asas garantizan que el niño pueda beber fácilmente. Comodidad para usted y su bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Facilita la transición del biberón al vaso

Beber a sorbos, sin goteos

  • Sorbos sin goteo

  • 340 ml

  • 18m+

Sin goteos. Las mamás lo confirman

Se acabaron las manchas. La nueva válvula pendiente de patente garantiza que el agua solo sale cuando el bebé está bebiendo de la boquilla.

Fácil conversión a un vaso de flujo libre

Solo tiene que quitar la válvula y el vaso entrenador se convertirá en un vaso de flujo libre.

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

19

Opiniones

3

11/01/2016

España

España

Genial para aprender a beber sin biberon

Estaba intentando quitarle el biberon a mi bebe, sin que fuese un vaso, porque le gusta volvar el liquido. Este biberon es exactamente lo que buscaba. Cuando tenga que cambiarle al vaso, sin duda eligiré un producto Avent. Lo que echo de menos es que tenga mas variedad de modelos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Vaso con boquilla

22/02/2017

Colombia

Colombia

Los. Productos son excelentes

Desde que tuve mos hijos siempre he usado productos avent y son super buenos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Spout Cup

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/05 Spout Cup

12/06/2020

Chile

Chile

vasito anti derrame

lo escoji porque mi niña ya cambio de mamadera avent a este jarrito lo usamos hace mas de 1 año y nada que decir es genial no se derrama y el agarre para mi hija es muy cómodo

Ventajas

que el antiderrame es muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/07 Vaso con boquilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF755/07 Vaso con boquilla

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 