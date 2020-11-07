Descontinuado
SCF753/07
Sorbos sin goteo
260 ml
12m+
Rígida
Se acabaron las manchas. La nueva válvula pendiente de patente garantiza que el agua solo sale cuando el bebé está bebiendo de la boquilla.
Solo tiene que quitar la válvula y el vaso entrenador se convertirá en un vaso de flujo libre.
La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.
1.8
de 5
45
Opiniones
Basquetman58
07/11/2020
España
Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses
Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.
Ventajas
Todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/05 Vaso con boquilla
Momita
25/08/2017
Colombia
Sensacional
Producto sensacional. Pero estoy en lios he perdidó la válvula antigoteo la transparente. Ayudar donde la puedo comprar? O si por él contrario he perdido el producto . gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/03 Spout Cup
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/03 Spout Cup
patinr
16/02/2019
Argentina
Es de muy buena calidad.
Me encanto el diseño mi bebita no quiere sus otros vasitos. Enamoradas! Estaba buscando un vaso de notable calidad y con avent he tenida buenas experiencias.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/07 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF753/07 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.