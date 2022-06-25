Descontinuado
SCF636/27
Dos piezas
Flujo para preparados espesos
6m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
3.5
de 5
4
Opiniones
PinguMamá
25/06/2022
Chile
Excelente para niños grandes
Me encanta, antes tenía que agrandar la abertura con una tijera para que mi hijo bebiera su fórmula. Esta tetina fue la solución y llevamos años usándola, lo único lamentable es que es la más difícil de encontrar en farmacias y comercio. Como dice su descripción es para líquidos espesos, por lo que si gotea, no están usando la consistencia correcta.
Ventajas
Fluidez de la salida de la fórmula
Contras
Producto difícil de encontrar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF636/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Lillyannaa
13/07/2020
México
Me encanta esta tetina, y es difícil conseguirla
El niño succiona buena cantidad, y no se desespera al comer. Lo malo es que es difícil conseguirla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF636/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Sonia1975
11/12/2013
España
Gotea demasiado
En ocasiones gotea demasiado y para un niño de solo 6 meses es demasiado flujo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF636/27 Tetina anticólicos
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE