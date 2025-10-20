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Philips Avent

SCF522/01

4.8
| (129) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.8

de 5

129

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

2

20/10/2025

España

España

Relajación

Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable

Ventajas

Materiales de fabricación

Contras

Que se acostumbre y no lo suelte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft

15/10/2025

España

España

Chupete fantástico

Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera

Ventajas

La ergonomía del chupete

Contras

La tetilla cuando se limpia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

11/10/2025

España

España

Lo que dice lo cumple

Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.

Ventajas

Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.

Contras

Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft

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