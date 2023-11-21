Descontinuado
Con botón que brilla en la oscuridad
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 2
Entre 0 y 6 meses
Mantiene la piel del bebé suave y seca
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98% afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Fácil de encontrar cuando las luces están apagadas
4.8
de 5
62
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Patricia3
21/11/2023
España
Parte de la promoción
Los mejores
Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.
Ventajas
La forma del chupón.
Contras
No está formada por una sola pieza.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
19/11/2023
España
Parte de la promoción
El producto es genial
Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo
Ventajas
Que sea reversible y haga luz en la oscuridad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
miryop
14/11/2023
España
Parte de la promoción
Chupete Ultra Air Night Avent
Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.
Ventajas
La forma y adaptación
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Cargue el chupón nocturno ultra air en luz diurna o luz artificial durante una hora como mínimo
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso
Por motivos de higiene, sustituya los chupones tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupones a nivel mundial