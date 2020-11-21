Descontinuado
Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 biberones Philips Avent
Diseño ajustable 4 en 1
El esterilizador se puede usar tanto con biberones de cuello ancho como estándar. También puede colocar otros productos del bebé, como extractores de leche y accesorios.
4.7
de 5
23
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Perro muchacho
21/11/2020
España
Parte de la promoción
el producto cumple de sobra con su función
La calificación que hemos elegido es la que creemos que se merece el producto. Lo que más me gusta es la eficacia de esterilización, y la capacidad del producto, ya que además se puede elegir si utilizar todo, para esterilizar biberones, chupetes, tetinas...o solamente biberones o solo los chupetes, tetinas, etc.. Le recomendaria este producto a todas las personas que quieran cuidar la salud de sus hijos con un esterilizado perfecto y además rapido.
Ventajas
La calidad, la capacidad y la rapidez.
Contras
La bandeja donde se echa el agua se queda con marcas de oxido o residuo del agua, aunque se limpia con facilidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
okoala
10/01/2016
España
Gran producto
Buen esterilizador. Muy rápido y con excelentes resultados. Fácil de utilizar y de mantener. 100% recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer
LORIED
15/02/2021
Colombia
excelente funcionalidad
recomendar un excelente producto a cualquier padre que necesite un servicio como el de los esterilizadores AVENT
Ventajas
TODO
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.