Ideal para viajes. Cabe en la mayoría de los microondas.

El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en la mayoría de los microondas del mercado. Su tamaño reducido hace que sea ideal para viajar. Podrá tener siempre una botella estéril cuando haga un viaje corto de un día para otro o durante un período de vacaciones más prolongado en el extranjero. También es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 mm (alto), 280 mm (ancho), 280 mm (largo).