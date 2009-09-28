Descontinuado
SCF277/01
Classic
Solo añada agua, cárguelo y colóquelo en el microondas por 2 minutos. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia del microondas: 2 minutos entre 1100 y 1850 W, 4 minutos entre 850 y 1000 W, 6 minutos entre 500 y 850 W.
El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en la mayoría de los microondas del mercado. Su tamaño reducido hace que sea ideal para viajar. Podrá tener siempre una botella estéril cuando haga un viaje corto de un día para otro o durante un período de vacaciones más prolongado en el extranjero. También es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 mm (alto), 280 mm (ancho), 280 mm (largo).
Si no se abre, el contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
2 minutos a 1100-1850W, 4 minutos a 850-1000W, 6 minutos a 500-800W