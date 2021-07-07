SCF263/61
Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla
El kit de entrenamiento natural permite que su bebé se acostumbre con mayor facilidad a su primer vaso. Las cómodas asas ayudan a que su bebé sostenga el biberón por sí mismo mientras bebe de la conocida tetina.Más información
Las asas de entrenamiento ayudan a su hijo a sostener el vaso y beber de forma independiente. Estas asas están diseñadas para que las manos pequeñas las agarren fácilmente y están engomadas para brindar un agarre antideslizante.
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.
La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé se está alimentando. Puede evitar la pérdida de leche con confianza, ya sea en casa o cuando viaja.
Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.
Hemos pasado a un sistema de navegación de flujo basado en el ritmo. Comience con la tetina que viene con el biberón. Pruebe con un flujo más bajo si se filtra leche de la boca del bebé o si el bebé está tragando ruidosamente. Pruebe con un flujo más alto si el bebé está jugando con la tetina en lugar de beber o si parece frustrado. A medida que realizamos esta actualización, es posible que reciba paquetes de cualquiera de los estilos.
Mezcle y combine nuestras piezas de extractores de leche, biberones y vasos, y cree el producto ideal para usted cuando lo necesite.
Los nuevos biberones y tetinas de respuesta natural de Philips Avent están fabricados con materiales libres de BPA*.
Nuestros nuevos biberones de respuesta natural son diferentes de los biberones con flujo sin regulación. Como con la lactancia materna, podría necesitar un par de intentos para que resulte de forma adecuada. Eso es perfectamente natural.
