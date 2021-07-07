Términos de búsqueda

  • Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla

    Philips Avent Natural Response Vaso de entrenamiento

    SCF263/61

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla

    El kit de entrenamiento natural permite que su bebé se acostumbre con mayor facilidad a su primer vaso. Las cómodas asas ayudan a que su bebé sostenga el biberón por sí mismo mientras bebe de la conocida tetina.

    Más información

    Philips Avent Natural Response Vaso de entrenamiento

    Productos similares

    Ver todos los Vasos de entrenamiento

    Facilite la transición de su bebé a un vaso con boquilla

    • Un vaso
    • 5 oz/150 ml
    • 6 m+
    Asas de entrenamiento suaves al tacto para manos pequeñas

    Asas de entrenamiento suaves al tacto para manos pequeñas

    Las asas de entrenamiento ayudan a su hijo a sostener el vaso y beber de forma independiente. Estas asas están diseñadas para que las manos pequeñas las agarren fácilmente y están engomadas para brindar un agarre antideslizante.

    La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

    La tetina libera leche cuando el bebé traga de forma activa

    La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

    Sujeción natural con tetina en forma de pecho

    Sujeción natural con tetina en forma de pecho

    La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.

    Es importante encontrar la tetina correcta

    Es importante encontrar la tetina correcta

    Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.

    Diseñado para reducir cólicos y malestares

    Diseñado para reducir cólicos y malestares

    La válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire alejado de la pancita del bebé durante la alimentación, a fin de ayudar a reducir los cólicos y los malestares.

    El diseño de la tetina antigoteo evita derrames y la pérdida de leche

    El diseño de la tetina antigoteo evita derrames y la pérdida de leche

    La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé se está alimentando. Puede evitar la pérdida de leche con confianza, ya sea en casa o cuando viaja.

    Escoge entre las 6 opciones de flujo la ideal para tu bebé

    Escoge entre las 6 opciones de flujo la ideal para tu bebé

    Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.

    Los mismos productos con una nueva navegación

    Los mismos productos con una nueva navegación

    Hemos pasado a un sistema de navegación de flujo basado en el ritmo. Comience con la tetina que viene con el biberón. Pruebe con un flujo más bajo si se filtra leche de la boca del bebé o si el bebé está tragando ruidosamente. Pruebe con un flujo más alto si el bebé está jugando con la tetina en lugar de beber o si parece frustrado. A medida que realizamos esta actualización, es posible que reciba paquetes de cualquiera de los estilos.

    Compatible con toda la línea Philips Avent

    Compatible con toda la línea Philips Avent

    Mezcle y combine nuestras piezas de extractores de leche, biberones y vasos, y cree el producto ideal para usted cuando lo necesite.

    Las tetinas y los biberones de respuesta natural son libres de BPA*

    Las tetinas y los biberones de respuesta natural son libres de BPA*

    Los nuevos biberones y tetinas de respuesta natural de Philips Avent están fabricados con materiales libres de BPA*.

    Tenga paciencia mientras el bebé se acostumbra

    Tenga paciencia mientras el bebé se acostumbra

    Nuestros nuevos biberones de respuesta natural son diferentes de los biberones con flujo sin regulación. Como con la lactancia materna, podría necesitar un par de intentos para que resulte de forma adecuada. Eso es perfectamente natural.

    Especificaciones técnicas

    • Material

      Tetina
      • Silicona
      • Sin BPA*
      Vaso de entrenamiento
      • Polipropileno
      • Sin BPA*

    • Qué se incluye

      Vaso de entrenamiento
      1  piezas
      Tetina extrarrápida
      1 pieza
    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    • No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

    Descubre

    My Philips

    Regístrate para disfrutar de
    ventajas exclusivas

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.