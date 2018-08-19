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  • Beber a sorbos, sin goteos
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Descontinuado

Philips AventBoquillas blandas

SCF252

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Beber a sorbos, sin goteos
Las boquillas blandas Philips Avent se diseñaron para encías delicadas y son ideales para que los bebés hagan la transición del pecho materno o el biberón al vaso. Incluyen una válvula patentada a prueba de derrames que facilita el reemplazo de las boquillas para beber a sorbos y sin goteos.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Beber a sorbos, sin goteos

  • Sorbos sin goteo

  • 6m+

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas para mayor comodidad

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Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

Boquilla en ángulo que disminuye la inclinación de la cabeza

La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso está fabricado con material sin BPA

Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

19/08/2018

Colombia

Colombia

Excelente adaptabilidad para los Bebés

Las boquillas en siliconas son excelentes para los bebés y se adaptan fácilmente debido a que es muy suave.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF252 Boquillas blandas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF252 Boquillas blandas

25/08/2018

Central América

Central América

Chupón es difícil de ubicar

El producto es excelente pero la verdad no sé si es q el mío tiene algún daño o q la tapa antigoteo tiene alguna posición especifica q no he logrado identificar, por q es muy difícil encontrar la posición adecuada para q la bebé pueda succionar y le salga el líquido correctamente, en muchas ocasiones lo tapo y al succionar sale solo aire.

Esta reseña se realizó para SCF252 Boquillas blandas

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 