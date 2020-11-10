Descontinuado
0-6m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
El chupete Philips Avent se quita con facilidad en cualquier momento.
Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y en forma de gota de Philips Avent se adaptan al desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.
La tetina de silicona Philips Avent no tiene sabor ni olor, por lo que es más probable que su bebé la acepte. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se vuelve pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Ferman 1428
10/11/2020
España
IDEAL PARA TU BEBE
Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.