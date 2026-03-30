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  • Brillan en la oscuridad. Sin BPA.
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Descontinuado

Philips AventChupones nocturnos

SCF176/21

Brillan en la oscuridad. Sin BPA.
Las tetinas flexibles simétricas y anatómicas de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupones están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Chupón exclusivo que brilla en la oscuridad.

Brillan en la oscuridad. Sin BPA.

  • 3-6 m

  • Sin BPA

Tetina flexible, simétrica y anatómica

Tetina flexible, simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y en forma de gota de Philips Avent se adaptan al desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.

Tetinas de silicona fáciles de usar

Tetinas de silicona fáciles de usar

La tetina de silicona Philips Avent no tiene sabor ni olor, por lo que es más probable que su bebé la acepte. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se vuelve pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Tapa protectora a presión

Tapa protectora a presión

Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.

  2. 9 de cada 10 bebés aceptan el chupón Avent de Philips (probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012)