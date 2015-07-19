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Descontinuado

Philips AventMinichupete

SCF151/01

4.6
| (7) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Más pequeño y ligero para su bebé
El minichupete Philips Avent permite calmar a bebés pequeños de hasta 2 meses. Nuestro disco liviano y pequeño se ajusta cómodamente a su recién nacido sin tocar su nariz. La tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal de su pequeño.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Ajuste cómodo para su recién nacido

Más pequeño y ligero para su bebé

  • Ajuste perfecto para su recién nacido

  • De 0 a 2 meses

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Más pequeño y ligero para bebés pequeños

Más pequeño y ligero para bebés pequeños

El disco del minichupete es más pequeño y ligero para bebés pequeños de hasta 2 meses.

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 5

7

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

4
3
1

19/07/2015

España

España

Fantástico

Es un chupete pequeño y va muy bien en las primeras semanas. Creo que para prematuros tiene que ir muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini

08/08/2020

Argentina

Argentina

Lastima que no hay más grandes

Mi hija los ama! No hay manera de que los suelte... actualmente le compre los airflow pero no es lo mismo, quiere estos. El material del cual están confeccionados es lindo, son livianos y la tetina es suave.

Ventajas

Al bebé le encantan

Contras

Que no venga en una medida más grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/02 Chupete Mini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/02 Chupete Mini

01/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

El mejor chupete, nos ayudo mucho a calmar al bebe debido a los colicos, lo super recomendariamos.

Ventajas

Tamaño

Contras

Viene sin correa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Fabricante del año 2014

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  4. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  5. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012