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Descontinuado

Philips AventMonitor para bebés DECT

SCD520/00

4
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Temperatura adecuada, total comodidad
Disfrute de una tranquilidad absoluta gracias a la nueva línea de monitores de bebés DECT de Philips Avent. Relájese y sepa con certeza si su bebé está contento cuando usted está fuera de la habitación.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Garantía de CERO interferencias gracias a la tecnología DECT

Temperatura adecuada, total comodidad

  • Alerta de temperatura

La tecnología DECT asegura cero interferencias

La tecnología DECT asegura cero interferencias

La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.

Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido

Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido

Oiga hasta la más suave risa y todo tipo de ruido con total claridad. La tecnología DECT ofrece un sonido nítido de alta calidad para que escuche siempre a su bebé.

Alcance de gran extensión para una total libertad de movimiento

Alcance de gran extensión para una total libertad de movimiento

Muévase libremente alrededor de la casa gracias a los 330 m de alcance, el clip para el cinturón y la banda para el cuello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

28/10/2011

España

España

Excelente producto

Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor

20/02/2010

España

España

Funciona bien, pero si tienes wifi en casa....

En general el funcionamiento es bueno. Tengo que desconectar la wifi que tengo en casa, porque da problemas intermitentes de escucha y claro esto es importante teniendo en cuenta la utilidad por la que lo compras.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Este producto se encuentra disponible en Estados Unidos y Canadá con la temperatura expresada únicamente en Fahrenheit.