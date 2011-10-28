Descontinuado
Alerta de temperatura
La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.
Oiga hasta la más suave risa y todo tipo de ruido con total claridad. La tecnología DECT ofrece un sonido nítido de alta calidad para que escuche siempre a su bebé.
Muévase libremente alrededor de la casa gracias a los 330 m de alcance, el clip para el cinturón y la banda para el cuello.
4.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
eb1arf
28/10/2011
España
Excelente producto
Excelente producto, muy buen acabado y perfecto funcionamiento. El sonido y sensibilidad es perfecto y sus ajustes así como sus complementos como las nanas que suenan deliciosamente, es un producto bandera.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor
PapaV
20/02/2010
España
Funciona bien, pero si tienes wifi en casa....
En general el funcionamiento es bueno. Tengo que desconectar la wifi que tengo en casa, porque da problemas intermitentes de escucha y claro esto es importante teniendo en cuenta la utilidad por la que lo compras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD520/00 DECT baby monitor
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Este producto se encuentra disponible en Estados Unidos y Canadá con la temperatura expresada únicamente en Fahrenheit.