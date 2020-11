Luz nocturna con activación a distancia y canciones de cuna

Ciertas veces, su bebé no tiene sueño cuando lo lleva a la cama. Este producto ayuda a calmarlo para que se duerma con el cálido brillo de la luz nocturna que se activa desde las dos unidades (la función de activación a distancia no está disponible en los Estados Unidos). No hay nada como una suave canción de cuna para el descanso del bebé. Puede elegir una de las 5 melodías relajantes desde cualquier lugar de la casa para que su bebé pueda dormirse sin esfuerzo. (La función de activación a distancia no está disponible en los Estados Unidos ni en Canadá)