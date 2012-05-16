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Descontinuado

Philips AventBolso urbano Avent

SCD148/50

3.1
| (7) Opiniones
Un bolso, dos estilos
El bolso urbano Philips Avent SCD148/50 tiene dos elegantes solapas frontales para cambiar la apariencia del bolso según la temporada o su vestimenta y tiene todas las funciones de un bolso de bebé Avent.
Ver todos los beneficios

Puede modificar el diseño de su bolso con solo cambiar la parte frontal

Un bolso, dos estilos

  • Color café

Mantiene los biberones calientes o fríos

Mantiene los biberones calientes o fríos

Conserva la leche materna o de fórmula fría, o agua caliente previamente hervida durante cuatro horas.

Dos frentes desmontables para cambiar el diseño de su bolso

Dos frentes desmontables para cambiar el diseño de su bolso

Liviana y fabricada en microfibra de alta calidad

Liviana y fabricada en microfibra de alta calidad

La microfibra es liviana y fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

7

Opiniones

3

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

13/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Cumple muy bien la funcion para la que esta desarrolado.

Ventajas

Mantiene la temperatura del biberon

Contras

Medio estrecho

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Bolso térmico de neoprene Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Bolso térmico de neoprene Avent

30/09/2010

España

España

muy comodo

El bolso avent es realmente muy comodo y permite llevar todo lo necesario para tu bebe en forma ordenada. Lo recomiendo especialmente para ninos que ya esten con mamadera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD149/60 Bolso de viaje Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD149/60 Bolso de viaje Avent

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