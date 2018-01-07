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ShoqBoxAltavoz portátil inalámbrico

SB300B/00

3.3

| (4) Opiniones

Ritmos increíbles, luces brillantes

¡Prepárate para disfrutar el ritmo! ShoqBox SB300 de Philips produce graves explosivos y potentes a través de dos radiadores de graves. Amplifica la energía con luces que se encienden al ritmo de los graves. Con una estructura duradera, resistente al agua y los golpes, lleva la fiesta a todas partes.

Ver todos los beneficios

Ritmos increíbles, luces brillantes

  • Bluetooth®

  • Resistente al agua y a prueba de golpes

  • Luces multicolor

La batería recargable integrada mantiene la intensidad de la fiesta

Reproduce tu música en alto dónde quieras y cuándo quieras. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar un tomacorriente. Disfruta ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

¡Ilumina! Luces multicolor que resplandecen al ritmo de la música

¡Ilumina! Luces multicolor que resplandecen al ritmo de la música

Párate bajo la luz y siente la potencia de los emocionantes ritmos y las brillantes luces. Los múltiples colores que resplandecen al ritmo del sonido dan vida a tu música y le agregan otra dimensión a la fiesta. Si prefieres bailar en la oscuridad, puedes hacerlo, solo gira el interruptor para apagar las luces.

Micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

4

Opiniones

4
3

07/01/2018

España

España

Me falta el dato manos libres

Está perfecto pero para usarlo como manos libres como se puede dejar conectado que no se apague.

Sí, recomiendo este producto

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24/05/2017

España

España

Comprador verificado

Un producto excepcional

Para tener el tamaño que tiene da un un sonido claro y unos bajos suficientes para la mayoría de tipos de música. El diseño es lo que más me ha gustado de este producto, con sus membranas pasivas en los lados y las luces. Lo que le falta es mas vatios de potencia quizá en el futuro.

Sí, recomiendo este producto

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06/08/2018

España

España

Bien, pero...

Pues las pocas horas que he podido usar Bien. Se descargó y al par de días lo ponía a cargar y se encendía un piloto rojo que se desconectaba a los pocos minutos. Pues eso, ni enciende ni carga. Con solo unas tres horas de uso.

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