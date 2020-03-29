Descontinuado
El mejor afeitado
Nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento, la SensoTouch 3D RQ1250 de Philips te ofrece el mejor afeitado de tu vida. El sistema GyroFlex 3D se adapta fácilmente a los contornos del rostro y elimina todo el vello en pocas pasadas gracias a los cabezales UltraTrack.
UltraTrack y GyroFlex 3D
50 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión
Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.
Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
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4.4
de 5
187
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Paco 72
29/03/2020
España
Comprador verificado
El producto cumple totalmente mis expectativas
Cumple totalmente mis expectativas y tiene dos inconvenientes: la tapa protectora del cabezal es muy débil y se deteriora enseguida y la carga dura poco Cambio los cabezales cada dos años según la recomendación del fabricante y por el momento y hasta la próxima que tenga que adquirir, estoy satisfecho con la actual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-03-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-03-29
amiguela
26/03/2020
España
Comprador verificado
Fiable y Duradera
Se la regale a mi padre en Navidades de 2014 y aun la utiliza para su afeitado diario. Sigue funcionando correctamente y cumpliendo con su trabajo. Muy contento con la compra.
Ventajas
Resistencia, manejabilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-03-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-03-26
Antonio73
12/07/2016
España
Comprador verificado
Casi perfecta
Llevo años utilizando afeitadoras Philips y creo que cada vez son mejores. Este modelo apura bien y no irrita la piel. La batería tiene un rendimiento razonable. El cortapatillas externo tiene el inconveniente de tener que cambiar el cabezal cada vez que lo quieres usar. Sin embargo, su mayor tamaño hace mucho más sencillo cortar la patilla de manera uniforme. Había leído algún comentario negativo sobre este modelo, pero no me parece justificado. El mayor problema es que a la hora de pasar las cuchillas por el agua caliente, al no estar unidas al cuerpo, te quemas los dedos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver