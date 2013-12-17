Descontinuado
DualPrecision y GyroFlex2D
50 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión y funda
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
4.0
de 5
6
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Sensei
17/12/2013
España
Muy buen artículo
Es la mejor compra que he realizado para mi afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 afeitadora eléctrica en húmedo y seco
Habakay
04/12/2013
España
Mi marido no vive sin ella
A mi marido le encanta, desde que la tiene no puede vivir sin ella. No le irrita nada la piel. Muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver
FMR71
15/06/2013
España
Es excelente, el afeitado es muy bueno y no irrita la piel
Es excelente, el afeitado es muy bueno y no irrita la piel. La limpieza también es muy práctica y fácil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 Wet & dry electric shaver