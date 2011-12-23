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Descontinuado

Unidad de afeitado

RQ10/40

4
| (8) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Para un afeitado al ras
Cada año, las cuchillas hacen el recorrido hasta la cima del monte Everest… 10 veces. Después de tanto ejercicio, incluso los mejores materiales pueden perder el filo. Para lograr el máximo rendimiento de tu afeitadora, reemplaza los cabezales cada 2 años.
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Para un afeitado al ras

  • Producto discontinuado

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Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Cabezales de afeitado Triple-Track con un 50% más de superficie de afeitado

Las tres cuchillas de afeitado Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado giratorios estándar de una sola cuchilla.

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4.0

de 5

8

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

3
1

23/12/2011

España

España

Todo perfecto

Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado

18/01/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/40 Unidad de afeitado

17/12/2013

España

España

Cuchillas al 80% de las orginales

Este modelo es excelente y da un afeitado de calidad, el recambio cumple al 80% con el resultado de las originales. Viene con todo, no hay que hacer montajes ni historias. Las recomiendo, sigo usando la misma maquina de afeitar tras casí cinco años gracias a este recambio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ10/50 cabezales de afeitado

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