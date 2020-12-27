Descontinuado
R6B4RTU25/59
Disfruta de tu dispositivo durante más tiempo
Ideal para todos tus dispositivos digitales. Estas accus AA de gran capacidad no necesitan descargarse antes de volverse a cargar; todo lo que tienes que hacer es recargarlas cuando lo necesites. Puedes hacerlo hasta 500 veces.
AA, 2500 mAh
Metal níquel hidruro
Una batería de níquel metal hidruro se puede volver a cargar por completo hasta 1000 veces sin necesidad de agotarla antes de la recarga. Así podrás utilizar tus baterías recargables mejor y más fácil.
Estas baterías recargables AA pueden proporcionan 2500 mAh de energía para brindar alimentación a tus dispositivos por mucho más tiempo.
Esta pila recargable de níquel metal hidruro se puede volver a cargar por completo hasta 500 veces sin necesidad de agotarla antes de la recarga. Así podrás utilizar tus pilas recargables de forma mejor y más fácil.