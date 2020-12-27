Descontinuado
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Disfruta de tu dispositivo durante más tiempo
Ideal para todos tus dispositivos digitales. Estas accus AA de gran capacidad no necesitan descargarse antes de volverse a cargar; todo lo que tienes que hacer es recargarlas cuando lo necesites. Puedes hacerlo hasta 500 veces.
AA, 2500 mAh
Metal níquel hidruro
Estas baterías recargables AA pueden proporcionan 2500 mAh de energía para brindar alimentación a tus dispositivos por mucho más tiempo.
La tecnología de níquel metal hidruro permite hacer recargas múltiples y evita prácticamente tener que sustituir las baterías.