Descontinuado
HTS3541/55
Potente sonido Surround Sound
Lleva la potencia del cine a tu casa. Mejora tu experiencia de entretenimiento en casa con los altavoces con controladores externos que te ofrecen un sonido envolvente de alta potencia y Full HD 1080p con reproducción de Blu-ray Disc.
Blu-ray
EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.
Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.
Reproduce casi todos los discos y formatos multimedia: discos Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir tus archivos multimedia en tu TV o Home Theater.
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2.8
de 5
35
Opiniones
Edu2018
28/04/2018
Chile
Excelente para ver mis películas!
[Employee of philipsglobal] Es el 2do q tengo y aunque ya es un modelo pasado para mí uso q es ver mis películas en mi cuarto es excelente! No le encuentro muchas peras y estoy muy contento con el, es facil de configurar y bien configurado tendrás un buen desempeño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3541 Sistema de Home Theater 5.1
Sí, recomiendo este producto
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RVALDE01
29/01/2017
Chile
EXCELENTE EQUIPO
TENGO UN PAR DE AÑOS QUE EL EQUIPO Y EXCELENTE DESENPEÑO. LO UNICO FUE CUANDO POR EL TAMAÑO DE UN ARCHIVO HD, TUVE QUE FORMATIAR MI PENDRIVER DE FAT A EXFAT, Y EL EQUIPO AL PARECER NO ES COMPATIBLE, PERO VOLVI A FORMATEAR A NTSC Y LISTO ACEPTO EL PENDRIVER CON EL ARCHIVO GRANDE
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NRBen
29/07/2021
Argentina
Un producto imprescindible
A pesar de tener sus años -lo adquirí en 2013- funciona a la perfección; transformó mi habitación en un cine
Ventajas
TODO
Contras
NADA
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Fecha de uso 2019-07-29
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Fecha de uso 2019-07-29
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