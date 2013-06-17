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Descontinuado

Plancha para el cabello ProCare

HP8339/20

Peinados perfectos a temperatura constante que protege tu cabello

La plancha para el cabello ProCare de Philips protege el cabello del sobrecalentamiento gracias a sus nuevas placas Dual-Care™ con una temperatura constante y tecnología EHD Technology™

Ver todos los beneficios

Peinados perfectos a temperatura constante que protege tu cabello

  • Placas cerámicas

  • Distribución uniforme del calor, 199 C

  • Acondicionamiento ionizado

  • Tiempo de calentamiento de 15 s

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Cuida tu pelo con el ionizador, obtén un cabello brillante y sin frizz

Dale a tu cabello toda la fuerza que necesita con el acondicionamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. Como resultado, obtienes un peinado increíblemente brilloso, suave y sin frizz.

Un cabello sano sin puntos de calor con la distribución uniforme del calor.

La avanzada tecnología EHD+ de Philips te ofrece una distribución uniforme del calor, aun en altas temperaturas. Evita el sobrecalentamiento, protege tu cabello y lo mantiene saludable y brillante.

Un sistema de planchado eficaz y cuidadoso con el cabello, con temperatura constante

Un sistema de planchado eficaz y cuidadoso con el cabello, con temperatura constante

Esta plancha mantiene una temperatura más constante. Gracias a su calentador de gran rendimiento, te permite planchar el pelo a una temperatura más cuidadosa con el cabello, a la vez que te ayuda a conseguir el estilo exacto que deseas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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