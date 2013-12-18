Descontinuado
Distribución uniforme del calor
2300 W
ThermoProtect iónico
Difusor de volumen
La avanzada tecnología EHD de Philips se traduce en una salida de aire de diseño único que garantiza una distribución uniforme del calor, incluso a temperaturas altas, evitando la aparición de los puntos de calor excesivo. Esta característica proporciona al cabello la máxima protección contra el sobrecalentamiento y te ayuda, por tanto, a mantener un pelo sano y brillante.
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones negativos cargados eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
ildecar
18/12/2013
España
excelente
Es un producto magnífico y sus prestaciones son excelentes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
Negra
21/07/2017
Colombia
Es un producto que da buenos resultados en el peinado.
Llevo bastante tiempo utilizando los secadpres de cabello Philips son excelentes y me da buenos resultados, el tiempo que utilizo para hacer el secado es bastante rápido por lo que dados mis compromisos y horarios me viene de maravilla. Recomendaría hacer un ajuste en el diseño o forma como se coloca la boquilla, pues trae una rosca para ajustarlo pero con el tiempo se desajusta tal vez por la temperatura, lo que hace que se desprenda la boquilla y al caer se fracturan los orillos. Me ha sucedido con dos secadores y es dificil conseguir el repuesto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8260/81 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8260/81 Secador de cabello
ClienteOpinando
05/08/2015
España
Comprador verificado
Buen secador
Llevo ya un tiempo usando este secador y es bastante bueno. Seca el pelo rápido, es fácil de usar y manejar, no pesa y no ha perdido fuerza de aire. Es ruidoso como todos los secadores pero no es un ruido que parece que se va a desarmar todo el secador como pasa con otros. Regulando el calor al botón del medio sale perfecto para secar sin quemarte el cabello. Lo único que no veo efecto es cuando uso la función ionizador, no sé, yo no veo diferencia en el cabello, lo veo igual. Trae como accesorios un difusor y una boquilla. Yo lo recomiendo, es un buen secador.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer