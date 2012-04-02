Descontinuado
HP8116/00
Mejor cuidado del cabello
Controla el secado de tu cabello con el nuevo Care &Control de 1400 W
1400 W
Cuidado&Control
Plegable
Este secador de 1400 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las tres posiciones diferentes te aseguran peinados precisos y con personalidad.
Este secador dispone de un práctico mango que se pliega para reducir el tamaño y te permite transportarlo vayas donde vayas hasta en los espacios más pequeños.
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