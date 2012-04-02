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Secador de cabello

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1400 W para un secado rápido y suave

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Este secador de 1400 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

Tres ajustes flexibles para obtener un mayor control

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La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las tres posiciones diferentes te aseguran peinados precisos y con personalidad.

Mango plegable para fácil transporte

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Este secador dispone de un práctico mango que se pliega para reducir el tamaño y te permite transportarlo vayas donde vayas hasta en los espacios más pequeños.

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