Descontinuado
HP8106/00
Cuidado esencial para el cabello
Usa este secador de cabello para darle el cuidado correcto a tu cabello sin perder el estilo
Salon Essential
secador de cabello
Este secador de 1400 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las tres posiciones diferentes te aseguran peinados precisos y con personalidad.
Este secador dispone de un práctico mango que se pliega para reducir el tamaño y te permite transportarlo vayas donde vayas hasta en los espacios más pequeños.
Opiniones