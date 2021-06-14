Descontinuado
FM12FD35B/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición URBAN almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
128 GB
Edición Urban 2.0
La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.
Nunca más perderás la tapa. La tapa protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tienes que mover la tapa hacia atrás y conectar la memoria.
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.