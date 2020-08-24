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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM12FD175E/00

        Fácil de usar y de conectar

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y de conectar

        • 128 GB

        • Edición Motion 3.2

        • Paquete de 3

        Capacidad de almacenamiento de 128GB para archivos de datos de gran tamaño

        Con la memoria de 128GB puedes intercambiar, compartir y almacenar más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o computadora portátil.

        Diseño colorido y moderno

        Elige tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y haz que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.

        USB con diseño moderno y colorido

        Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.

        Especificaciones técnicas

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