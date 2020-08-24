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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM12FD175B/00

        Fácil de usar y de conectar

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y de conectar

        • 128 GB

        • Edición Motion 3.2

        • USB tipo C

        Rápida transferencia de datos con USB tipo C de alta velocidad

        La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

        El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

        El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

        Transferencia de datos rápida con USB 3.2 de alta velocidad

        La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

        Especificaciones técnicas

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