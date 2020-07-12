Descontinuado
DLC3106A/00
Cable de USB-A a USB-C de 2 m
Carga tu dispositivo cuando esté conectado. Funciona con tu cargador USB de pared o de coche existente y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
2 metros (6.5 pies)
Llévalo contigo, guárdalo en el escritorio o sustituye el que has perdido para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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