DDL720CCCKW/00
Su rostro, su llave
Disfrute de la facilidad del desbloqueo por reconocimiento facial con Philips DDL720-FVP-7HWS. Las cámaras duales simulan imágenes de ojos humanos para capturar y reconocer rasgos faciales en 3D, lo que permite desbloquear puertas sin toques: su rostro es la llave.
Desbloqueo facial 3D
Radar de detección de movimiento
Pantalla LCD de 4 pulgadas
Cuando se acerca a la cerradura inteligente de Philips DD720-FVP-7HWS a 1 metro* de distancia, se activa el sensor radar y se activa el módulo de reconocimiento facial. Las cámaras frontales duales capturan sus características faciales únicas en 3D, identificando efectivamente fotos, videos, maquillaje y más, lo que hace que el desbloqueo facial sea fluido y el desbloqueo manual de puertas sea cosa del pasado.
La cerradura DDL720-FVP-7HWS funciona con la aplicación Home Access. Una vez conectado a la red, puede acceder a los registros de operación de la cerradura, las notificaciones de timbre y el historial de desbloqueo en cualquier momento y en cualquier lugar. Las alertas emergentes instantáneas para cualquier actividad inusual lo mantienen informado y seguro en su puerta.
Cuando los visitantes toquen el timbre, recibirá una notificación instantánea en la aplicación Home Access. Toque el mensaje para iniciar una conversación de audio bidireccional y ver de forma remota su puerta. Además, el visor de la puerta de video captura automáticamente fotos o videos con cada timbre. Si no puede responder de inmediato, puede revisar fácilmente los detalles del visitante en los registros.
Opiniones
Aplicación Home Access: la cerradura DDL720-FVP-7HWS funciona con la aplicación Home Access.
Almacenamiento en la nube: solo los suscriptores al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos grabados; los no suscriptores solo pueden ver fotos instantáneas de alta definición.
1 metro: el sensor del radar detecta actividad de hasta 1 metro. Las alertas de merodeo se desactivan de forma predeterminada, pero se pueden activar en la aplicación Home Access. Puede ajustar la sensibilidad de merodeo en la aplicación: sensibilidad alta a 1 metros y sensibilidad baja a 0,5 metros. Establezca la duración del merodeo en 10, 20, 30 o 60 segundos.
Cerradura embutida electrónica mecánica: se refiere a cerraduras embutida que cuentan con un motor externo y detección electrónica. Cuando se activa el pestillo del sensor y se cierra el bloqueo de la puerta, el motor externo conecta el cerrojo para completar el bloqueo.
10 s: fuentes de datos a partir de datos de pruebas internas.
Modo armado: Solo está disponible cuando se utiliza una cerradura embutida con un interruptor de detección. Si se utiliza una cerradura embutida sin un interruptor de detección, la función de modalidad armada no estará disponible.
Características especiales: El modo activado requiere la cerradura embutida estándar 311 que incluye un módulo de detección incorporado para activar las alertas de activación y bloqueo de anomalías en el pestillo. Estas funciones están deshabilitadas si se utiliza un mecanismo de cerradura embutida mecánica sin un interruptor de detección.
3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración de la batería real puede variar con la frecuencia de uso.
Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.