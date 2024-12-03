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Más que un desbloqueo facial
Más allá del desbloqueo facial, ahora la seguridad del hogar es visible de forma remota. Experimente un ingreso sin contacto con el reconocimiento facial 3D en la DDL702-FVP-7HWS. También puede disfrutar del monitoreo remoto en tiempo real con un visor de puerta. Mejore la seguridad de su hogar hoy.
Desbloqueo facial 3D
Radar de detección de movimiento
Pantalla LCD de 4 pulgadas
Con cuerpo de 60 mm
Al acercase a la cerradura Philips DDL702-FVP-7HWS a menos de 1 metro*, se activa el sensor de radar y se inicia el módulo de reconocimiento facial. Las cámaras dual frontales simulan la vista del ojo humano, lo que captura automáticamente rasgos faciales tridimensionales. Esto permite la identificación eficaz de imágenes, videos, maquillaje y más, lo que hace que el desbloqueo facial sea sencillo y elimina la necesidad de abrir manualmente la puerta.
Una vez que la DDL702-FVP-7HWS se conecta a la red y se vincula con la aplicación Home Access, el teléfono recibe notificaciones del timbre, registros de entrada y alertas de anomalías de bloqueo a través de mensajes emergentes. Esto le permite vigilar fácilmente la entrada de su hogar desde cualquier lugar, lo que le ofrece tranquilidad.
Cuando un visitante toca la puerta, la cerradura notifica inmediatamente a la aplicación. Cuando acepta la llamada de voz, puede entablar una conversación de voz bidireccional con el visitante y ver su puerta de forma remota. Además, el visor de puerta captura fotos automáticamente o graba videos cuando se presiona el timbre. Incluso si no responde de inmediato, siempre puede revisar la información del visitante en el historial de mensajes.
Opiniones
Aplicación: la DDL702-FVP-7HWS funciona con la aplicación Home Access.
Almacenamiento en la nube: solo los usuarios que se suscribieron al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos grabados. De lo contrario, los usuarios solo podrán ver fotos instantáneas de alta definición.
1 metro: la distancia máxima de detección del sensor de radar es de 1 metro. La alerta de personas que merodean está desactivada de forma predeterminada, pero se puede activar a través de la aplicación Home Access. También puede configurar la sensibilidad de la detección de personas que merodean en la aplicación, que tiene una distancia de detección de alta sensibilidad de 1 metro y una distancia de detección de baja sensibilidad de 0,5 metros. La duración de la detección de personas que merodean se puede establecer en 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos o 60 segundos.
Cerradura embutida mecánica electrónica: se refiere a una cerradura embutida equipada con una función de detección electrónica y un motor externo. Con el cerrojo de asistente activado y cuando detecta que la cerradura de la puerta está cerrada, el motor externo activará el cerrojo para completar la acción de bloqueo.
10 s: fuentes de datos a partir de datos de pruebas internas.
3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.
Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.
El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.