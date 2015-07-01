Descontinuado
BT2200R/00
Un altavoz tan intrépido como tú
Este resistente altavoz inalámbrico portátil y resistente al agua puede ir contigo a donde sea. Bajo la lluvia, la nieve o el sol, dentro o fuera. Seguirá sonando como nunca, debido a su resistencia.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.
Opiniones