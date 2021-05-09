Descontinuado
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Para todos los dispositivos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como los juguetes y los sistemas de audio portátiles, necesitan más energía que nunca. Disfrútalos por mucho más tiempo con las baterías alcalinas.
5 unidades
Alcalina
Esta baterías se fabrican con una excelente tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.
Perfecta para controles remotos de autos, sistemas de entrada sin llave, equipos de fotografía y otros dispositivos electrónicos
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.
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