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Xenon VisionBombilla Xenon para faros delanteros de automóviles

85122VIS1

3.3

| (75) Opiniones

Siéntete seguro; conduce con seguridad

La gama Xenon Vision de Philips es la mejor solución para reemplazar una única lámpara fundida, ya que se adapta al color de la que no se ha cambiado gracias a su nueva tecnología de reemplazo de una sola lámpara. Por lo tanto, es la bombilla de repuesto ideal y además es económica.

Ver todos los beneficios

Ideal como repuesto

Siéntete seguro; conduce con seguridad

  • Tipo de lámpara: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de bombillas: 1

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Fabricante de bombillas para automóviles galardonado

Fabricante de bombillas para automóviles galardonado

A menudo, nuestras bombillas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

75

Opiniones

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Fecha de uso 2026-04-08

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