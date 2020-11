Conseguí una luz un 160 % más brillante para obtener mayor visibilidad

Conducir en la oscuridad es difícil, por lo tanto, confías en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tus capacidades de conducción y manejar en forma más segura. Gracias a la tecnología SafeBeam, los faros delanteros Philips Ultinon LED te permiten mejorar la visibilidad en hasta un 160 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no querrás otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás. Así que no dejes que la oscuridad gane, escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.