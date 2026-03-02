Asistencia de Philips ¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
Para mantener un rendimiento óptimo de la afeitadora Philips, es importante limpiar el producto después de cada uso. Para limpiar la afeitadora, no utilice limpiadores corrosivos (ya sean detergentes, estropajos o paños de limpieza), gasolina, acetona, etc.
Siga las instrucciones a continuación sobre cómo limpiar la afeitadora Philips.
Consejo: Al guardar la afeitadora Philips después de limpiarla, guárdela con un peine-guía o tapa protectora para proteger las cuchillas de daños accidentales.
Afeitadoras lavables
Las afeitadoras lavables tienen un grifo impreso en la parte posterior del mango o en el manual de usuario.
Las afeitadoras lavables que tienen el grifo impreso se pueden lavar con agua, pero esto no significa que se puedan utilizar para cortar o recortar el vello en la ducha o el baño.
Para limpiar estos aparatos, retire los accesorios y la unidad de corte, y limpie la zona que hay debajo con agua. No utilice agua jabonosa ni ningún detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora en la unidad de corte y afectar a su rendimiento. Limpie y seque los accesorios por separado antes de volver a conectarlos a la afeitadora corporal. No sumerja nunca el aparato en agua.
Afeitadoras impermeables
Las afeitadoras impermeables tienen un símbolo de ducha/bañera y se pueden lavar con agua de forma segura y utilizar en la ducha o el baño. Por motivos de seguridad, estas afeitadoras resistentes al agua solo se pueden utilizar sin cable y no se encenderán si están conectadas a la fuente de alimentación.
Antes de limpiarlo, asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de la toma de corriente. Para limpiar estos dispositivos, retire el peine-guía y la unidad de corte. Lave el peine-guía y la unidad de corte bajo el grifo con agua caliente. Sacuda el exceso de agua y deje que las piezas se sequen al aire por completo. No seque nunca la unidad de corte con una toalla o un paño, ya que esto podría dañarla. No utilice agua jabonosa o cualquier detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora en la unidad de corte y afectar a su rendimiento. Para obtener instrucciones detalladas de su modelo, consulte el manual de usuario. Afeitadoras no lavables
Estas afeitadoras tienen un símbolo de grifo tachado ubicado en el manual de usuario o impreso en la parte posterior del mango. Estos aparatos no se pueden lavar con agua. Antes de limpiarlo, asegúrese de que el aparato está apagado y desconectado de la toma de corriente. Retire el peine-guía y la unidad de corte del aparato. Limpie la unidad de corte y el interior del aparato con el cepillo de limpieza suministrado o con un bastoncillo de algodón.
