Para mantener la afeitadora Philips limpia y en buen estado de funcionamiento, deberá sustituir el cartucho del sistema de limpieza con regularidad.
En este artículo de preguntas más frecuentes, puede averiguar cómo y cuándo cambiar el cartucho de Philips Quick Clean Pod (se muestra a la derecha) y SmartClean (se muestra a la izquierda).
Nota: Un sistema de limpieza automático no sustituye una limpieza manual a fondo. Philips recomienda limpiar a fondo la afeitadora al menos una vez al mes. Para obtener más información, consulte el manual del usuario.
¿Cuándo sustituir el cartucho de la estación de limpieza?
Publicado en 24 de octubre de 2023
Cuándo sustituir el cartucho de Quick Clean Pod
Hay varios factores que pueden influir en la rapidez con la que se agota el líquido limpiador. Entre ellos se incluyen la frecuencia de limpieza, la temperatura y otros factores ambientales que hacen que el líquido se evapore.
Cuando sea necesario sustituir el cartucho de Quick Clean Pod, la ventana pequeña (que se muestra en la siguiente ilustración) cambiará de color.
En la siguiente tabla se proporciona una guía aproximada de cuántos ciclos de limpieza obtendrá de cada cartucho y con qué frecuencia tendrá que sustituirlo, en función de la frecuencia con la que utilice el sistema Quick Clean Pod.
|Frecuencia de limpieza de la afeitadora
|Número de ciclos de limpieza por cartucho
|
Frecuencia necesaria de sustitución del cartucho (media)
|Todos los días
|Aprox. 30
|Cada mes
|Varias veces a la semana
|Aprox. 20
|Cada 2 meses
|Cada semana
|Aprox. 13
|Cada 3 meses
|Cada mes
|Aprox. 3
|Cada 3 meses
Cómo sustituir el cartucho de Quick Clean Pod
Consulte las instrucciones y las ilustraciones que aparecen a continuación cuando llegue el momento de cambiar el cartucho de Quick Clean Pod.
Si necesita cartuchos de repuesto para su Quick Clean Pod, haga clic aquí.
- Gire y retire la parte superior del Philips Quick Clean Pod.
- Extraiga el cartucho usado y vacíe los restos de líquido limpiador (se puede desechar en el lavabo). Recicle el cartucho vacío de acuerdo con la normativa local.
- Quite la tapa del cartucho nuevo y retire el precinto.
- Presione hacia abajo el asa del cartucho para romper el enganche.
- Levante el nuevo cartucho con el asa y colóquelo en el Quick Clean Pod.
- Vuelva a colocar la parte superior en el Quick Clean Pod y gírela hasta que quede bien fijada.
Cuándo sustituir el cartucho de SmartClean
Hay varios factores que pueden influir en la rapidez con la que se agota el líquido limpiador. Entre ellos se incluyen la frecuencia de limpieza, la temperatura y otros factores ambientales que hacen que el líquido se evapore.
Cuando sea necesario sustituir el cartucho de SmartClean, comenzará a parpadear un símbolo naranja con dos flechas en el sistema de limpieza.
Cómo sustituir el cartucho de SmartClean
Consulte las instrucciones e ilustraciones que aparecen a continuación cuando llegue el momento de cambiar el cartucho de SmartClean.
Si necesita cartuchos de repuesto para su SmartClean, haga clic aquí.
- Sujete con firmeza el sistema SmartClean y pulse el botón del lateral. Deje que el sistema se eleve para dejar al descubierto la ranura para cartucho.
- Extraiga el cartucho usado y vacíe los restos de líquido limpiador (se puede desechar en el lavabo). Recicle el cartucho vacío de acuerdo con la normativa local.
- Retire el precinto de la parte superior del cartucho nuevo y deslícelo para introducirlo en la ranura.
- Presione hacia abajo el cuerpo principal del sistema SmartClean para cerrar el compartimento del cartucho. Presione hasta que oiga un "clic". Esto significa que el compartimento del cartucho está bien cerrado.
