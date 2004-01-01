Todas las afeitadoras Philips con un pequeño orificio en el centro de los tres cabezales de afeitado pentagonales (fig. 1) se pueden limpiar con el sistema Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

Sin embargo, no todas las afeitadoras incluyen un programa de limpieza automático. Para averiguar si la suya lo incluye, sujete la afeitadora boca abajo y pulse el botón de encendido.

Si aparece una animación con tres gotas en la pantalla de la afeitadora, esto indica que incluye un programa de limpieza automática y se apagará automáticamente cuando el programa haya finalizado.

Si no aparece ninguna animación con tres gotas, esto quiere decir que la afeitadora no incluye el programa de limpieza automática. Se puede limpiar con el sistema Quick Clean Pod, pero no seguirá un ciclo de limpieza específico, por lo que deberá apagar la afeitadora manualmente cuando esté limpia.

Si la afeitadora no es compatible con el sistema Quick Clean Pod, todas las afeitadoras Philips resistentes al agua o impermeables se pueden limpiar bajo el grifo con agua fría o caliente. Comprueba la parte posterior de la afeitadora para ver si hay un pequeño icono de grifo o ducha/bañera. Si aparece uno de estos iconos, puede limpiar la afeitadora bajo el grifo.