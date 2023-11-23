¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?





Si el rendimiento de la afeitadora Philips ha disminuido, consulte la sección "Limpieza a fondo" que aparece a continuación.



Consulte



Aunque los modelos de afeitadora difieren, se aplican los mismos principios a todas las afeitadoras Philips. Lea la siguiente información completa para saber más. Limpie su afeitadora Philips con regularidad para asegurarse de que se mantiene en perfectas condiciones y realiza un afeitado excelente en todo momento. A continuación, encontrará una explicación sobre cómo hacerlo, así como instrucciones más detalladas en el manual de usuario suministrado con la afeitadora.Si el rendimiento de la afeitadora Philips ha disminuido, consulte la sección "Limpieza a fondo" que aparece a continuación.Consulte este vídeo para obtener un resumen de la información contenida en este artículo. Active los subtítulos en YouTube para ver el texto del vídeo en su propio idioma.Aunque los modelos de afeitadora difieren, se aplican los mismos principios a todas las afeitadoras Philips. Lea la siguiente información completa para saber más.

Antes de la limpieza Para evitar daños en la afeitadora, compruebe siempre si es resistente al agua antes de limpiarla. Las afeitadoras resistentes al agua tienen un pequeño símbolo de grifo (figura 1) o bañera (figura 2) impreso en el mango. Si el dispositivo tiene un grifo tachado (figura 3) impreso en el mango, no debe limpiarse con agua.



Desconecte la afeitadora de la fuente de alimentación antes de limpiarla.

Limpieza después de cada afeitado Philips recomienda limpiar rápidamente la afeitadora después de cada afeitado para minimizar la acumulación de pelo y residuos alrededor de los cabezales de afeitado.



Para afeitadoras resistentes al agua: encienda la afeitadora y enjuague toda la unidad de afeitado (la parte superior de la afeitadora) bajo el grifo de agua caliente. Apague la afeitadora.



En función del modelo de afeitadora, puede abrir la unidad de afeitado pulsando el botón de liberación o tirando suavemente de la parte superior. Al abrirla, podrá enjuagar el interior de la unidad de afeitado. Deja que todo se seque al aire antes del siguiente afeitado. Las siguientes ilustraciones muestran cómo limpiar dos modelos comunes de afeitadora resistentes al agua.



Para afeitadoras en seco: con la afeitadora apagada, sople en la parte superior de la unidad de afeitado para eliminar los pelos y residuos sueltos.



En función del modelo de afeitadora, puede abrir la unidad de afeitado pulsando el botón de liberación o tirando suavemente de la parte superior. Al abrirla, podrá limpiar el interior de la unidad de afeitado. Puede hacerlo con el cepillo de limpieza incluido con la afeitadora o con un pincel suave y limpio (o similar).

Sistema SmartClean y Quick Clean Pod Si dispone de un sistema SmartClean o Quick Clean Pod para la afeitadora Philips, puede utilizarlos para limpiarla y mantenerla después de cada afeitado. El uso del sistema de limpieza sustituye a los pasos de limpieza habituales mencionados en la sección anterior.



Sin embargo, es necesario realizar una limpieza a fondo mensualmente (consulte los detalles a continuación).

Limpieza a fondo Philips recomienda limpiar a fondo la afeitadora al menos una vez al mes o siempre que el rendimiento de afeitado disminuya.

Para limpiar bien la afeitadora, deberá quitar los cabezales de afeitado.



A continuación, encontrará ilustraciones que muestran cómo quitar y limpiar los cabezales de afeitado de dos tipos comunes de afeitadoras Philips. Consulte la pregunta frecuente sobre cómo quitar los cabezales de afeitado de la afeitadora Philips o el manual de usuario para obtener instrucciones detalladas sobre la afeitadora.



Para afeitadoras resistentes al agua: puede limpiar las unidades de corte y los protectores por separado después de quitar los cabezales de afeitado. Tenga en cuenta que cada unidad de corte y su protector forman un conjunto único, por lo que es muy importante no mezclarlos. Una vez limpiadas, deje que todas las piezas se sequen al aire antes del siguiente afeitado.



Para afeitadoras en seco: utilice el cepillo de limpieza suministrado (u otro cepillo suave y limpio) para limpiar los cabezales de afeitado después de quitarlos. Extraiga la unidad de corte del protector y elimine todos los pelos visibles. Tenga en cuenta que cada unidad de corte y su protector forman un conjunto único, por lo que es muy importante no mezclarlos.

Estuche cargador UV y UV Cube Para tener una afeitadora todavía más higiénica, puede utilizar el estuche cargador UV y el UV Cube de Philips junto con una limpieza regular y a fondo (como se detalla en las secciones anteriores). Deje que la afeitadora se seque antes de utilizar los accesorios UV. Nota: El estuche cargador UV y el UV Cube solo son compatibles con determinados modelos de afeitadora. Estos accesorios ayudan a eliminar las bacterias de la afeitadora, pero no están diseñados para sustituir a la limpieza habitual.