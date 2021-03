1) Pulse el botón MENU y seleccione START CALC CLEAN (Iniciar función Calc-Clean) con el botón OK.

2) En cafeteras con recipiente para la leche, la cafetera le recuerda que debe introducir el recipiente para la leche con agua y tirar del dispensador del recipiente para la leche hacia la derecha.

3) Vierta toda la botella de solución descalcificante Saeco en el depósito de agua.

4) Llene el depósito de agua con agua limpia del grifo hasta la línea CALC CLEAN.

5) Vuelva a colocar el depósito de agua en la cafetera.

6) Coloque un recipiente debajo del tubo de vapor y agua caliente, y de la boquilla dispensadora.

7) Pulse el botón OK para iniciar el ciclo de eliminación de los depósitos de cal.

8) La cafetera empezará a dispensar la solución descalcificante a intervalos. La barra de la pantalla muestra el progreso. Este proceso lleva unos 20 minutos.

9) Cuando la mezcla de solución descalcificante y agua se haya agotado, aparecerá el símbolo de depósito de agua vacío en la pantalla.

10) Enjuague el depósito de agua, llénelo con agua limpia hasta el nivel MAX y vuelva a colocarlo. El símbolo de enjuagado (dos gotas de agua) aparece en la pantalla.

11) Para cafeteras con recipiente para la leche: llene el recipiente para la leche con agua hasta el nivel MIN e introdúzcalo en la cafetera. Tire del dispensador del recipiente para la leche hacia la derecha.

12) Vuelva a colocar el recipiente.

13) Pulse el botón OK y la cafetera iniciará el ciclo de enjuagado.

14) El símbolo CALC CLEAN OK en la pantalla indica que el ciclo de enjuagado se ha completado.

Nota importante: Si en la pantalla aparece el símbolo “water tank empty” (Depósito de agua vacío) en lugar del símbolo CALC CLEAN OK (Función Calc-Clean correcta), esto indica que no llenó el depósito de agua hasta el nivel MAX. Rellene el depósito de agua hasta el nivel MAX y realice otro ciclo de enjuagado. Repita los pasos 10-13 hasta que aparezca el símbolo CALC CLEAN OK (Función Calc-Clean correcta). Puede que tenga que hacerlo varias veces antes de que aparezca el símbolo de preparado.

15) Pulse el botón OK para salir de la eliminación de los depósitos de cal.

16) La cafetera se calienta y realiza un ciclo de enjuagado automático.