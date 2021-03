1) Pulse el botón MENU, seleccione MAINTENANCE (Mantenimiento) y seleccione DESCALING (Eliminación de los depósitos de cal) con OK.

2) Pulse OK para confirmar e iniciar el ciclo de eliminación de los depósitos de cal.

3) Extraiga el depósito de agua y vacíelo. En la pantalla de las cafeteras Exprelia compatibles con AquaClean, aparecerá lo siguiente: Retire el filtro de agua AquaClean. Confirme con OK.

4) Vacíe la bandeja de goteo interna y externa. Confirme con OK.

5) Llene el recipiente para la leche hasta la mitad con agua limpia. Introdúzcalo y abra la boquilla dispensadora de leche. Confirme con OK.

6) Coloque un recipiente debajo del tubo de vapor y agua caliente, y de la boquilla dispensadora del recipiente para la leche. Confirme con OK.

7) Vierta toda la botella de solución descalcificante Saeco en el depósito de agua. Llene el depósito de agua con agua limpia del grifo hasta el nivel MAX. Confirme con OK.

8) La cafetera empezará a dispensar la solución descalcificante a intervalos. En la pantalla se indica el paso 1/2 (correspondiente al proceso de eliminación de los depósitos de cal) y en la barra se muestra el progreso. Este proceso lleva unos 20 minutos.

Nota: El ciclo de eliminación de los depósitos de cal se puede pausar pulsando el botón de pausa. Para reanudarlo, pulse el botón OK.

9) Cuando se haya consumido la mezcla de solución descalcificante y agua, en la cafetera se indicará que es necesario enjuagar el depósito de agua y llenarlo de agua limpia. Confirme con OK.

10) Vacíe la bandeja de goteo interna y externa. Confirme con OK.

11) Llene el recipiente para la leche hasta la mitad con agua limpia. Introdúzcalo y abra la boquilla dispensadora de leche. Confirme con OK.

12) Vacíe el recipiente y vuelva a colocarlo. Confirme con OK.

13) Se inicia el ciclo de enjuagado. En la pantalla se indica el paso 2/2 (correspondiente al proceso de enjuagado) y en la barra se muestra el progreso.

14) Cuando se haya dispensado completamente la cantidad de agua necesaria para el ciclo de enjuagado, la cafetera finalizará automáticamente el proceso de eliminación de los depósitos de cal mostrando está pantalla después de una breve fase de calentamiento.